El nuevo look de Irina Shayk revoluciona Barcelona

Irina Shayk ha vuelto a aparecer en un evento de Pronovias en Barcelona con un look que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Irina Shayk fue la primera musa del diseñador Hervé Moreau, encargado de los diseños de Pronovias, cuando llegó a la firma, y es por eso por lo que ha querido que la modelo lo acompañe en esta ocasión tan especial.

Irina no podía decirle que no y ha reaparecido con un mono muy sofisticado realizado en crepé negro, con encaje en las mangas y con una espalda de encaje efecto tattoo, una de las tendencias más populares en los vestidos de novias de hoy en día. Este diseño, como no iba a ser menos, pertenece también a la nueva colección de Pronovias, aunque, en esta ocasión, en la de invitadas perfectas.

Acompañó el look con unos zapatos peep toes en color negro. Irina estaba perfecta, sin ninguna duda, y es algo que no nos extraña ya que la modelo siempre ha lucido espectacular en cada uno de los eventos a los que ha acudido durante toda su vida.

Además, este mono es uno de esos diseños que duran toda la vida y que puedes usarlo en varias ocasiones. No es necesario llevarlo a una boda, aunque sería muy acertado. También es ideal para un cóctel, una cena importante o cualquier otro evento en el que tengas que lucir elegante.

Por otra parte, este diseño es válido tanto para los eventos de primavera-verano como para los de invierno. El negro es un color que no está asociado a ninguna época del año, por lo que tenerlo en el armario, o al menos uno parecido, es una buena idea. Tener un buen fondo de armario para ocasiones especiales es algo que recomendamos.

¿Qué nos espera en la nueva colección de Pronovias 2019? Hervé se ha inspirado en los míticos jardines de Monet para realizar los diseños de la próxima temporada. Encontraremos vestidos cargados de sofisticación con unos escotes de vértigo, espaldas muy elaboradas y vestidos muy románticos y ceñidos. Parece que la próxima temporada será una de las más especiales desde hace años en lo que se refiere a los vestidos de novia.

¿Veremos a Irina Shayk vestida de novia en alguna ocasión? Ella espera que sí, aunque nunca se sabe si podrá llevar un vestido blanco de Pronovias o tendrá que conformarse con el de invitada.