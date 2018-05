Marta Ortega consigue usar el vestido más buscado de Zara

La tienda de Inditex Zara, como cada año, ha sacado unos vestidos preciosos para la temporada de verano, vestidos que se suelen acabar antes de que nos demos cuenta, especialmente si son celebrities las que los llevan puestos y las que los promocionan. En esos casos, la prenda se agotará en cuestión de horas.

Marta Ortega ha conseguido hacerse con uno de los vestidos más buscados en Zara, sino el que más, un vestido de inspiración boho-chic que resulta ser perfecto para esta temporada. No podrás encontrar un vestido más adecuado, si es que lo encuentras, claro está, porque en estos momentos está agotado. Aún así, Marta ha conseguido llevar el vestido de la colección de Zara Studio al Longines Global Champions Tour CSI5 Madrid 201.

Para este evento, Marta Ortega ha escogido tres looks diferentes, pero el vestido más buscado de Zara es que más ha llamado la atención de todo el mundo. El vestido de la colección Studio de Zara tiene un precio de 99,95 euros, que no está mal pensando en que es un producto exclusivo. Ahora bien, si lo quieres tener en tu poder deberás apuntarte a la lista de espera. ¡Una lista de espera por un vestido de Zara!

¿Qué otros looks ha decidido llevar Marta Ortega a este evento? También ha optado por un look más abrigado y casual. Estaba compuesto por un pantalón de campana estampado, una chaqueta de color negro y unas sandalias con algo de plataforma para darle un poco de personalidad al look. El pantalón también pertenece a la colección Studio de Zara y tiene un precio de 49,95 euros. Nada mal. La chaqueta, por otra parte, tiene un precio de 25,95 euros.

El tercer, y último look, también es de Zara, como era de esperar. Aquí vemos como el protagonismo lo cobra el abrigo de cuadros de Zara, con un precio de 69,95 euros. Es un abrigo que nunca pasará de moda, por lo que puede convertirse en uno de los básicos de tu armario. ¿Cómo lo ves?

Sin duda alguna son tres looks versátiles y muy cómodos, tanto que pensamos que todo el mundo podría llevarlos. Si por algo se caracteriza Marta Ortega, además de por ser hija del gran Amancio Ortega, es por ser una mujer muy práctica que le gusta ir a la moda pero no basar su vida en ella. Así que estos tres looks pueden servirte de inspiración para un futuro look o diseño.