Cuando una moda causa furor, rápidamente lo sabemos. Más que nada porque las noticias se llenan con artículos sobre que el producto está agotado. Pues sí, en este caso también ha sucedido de esta manera. Los zapatos sirena son toda una realidad. Pero tendrás que darte prisa para que no se convierta en un sueño y te quedes sin ellos.

El cartel de agotados, ya está puesto para varios números de estos zapatos sirena. Sí, aunque suenen muy raros no lo son tanto. Si siempre has pensado en unos zapatos de cuento de hadas, ahora los podrás tener en tu casa. Pero no porque vengan de esas tiendas on line bastante lejanas. Vuelve a ser Zara la que nos pone los dientes largos con ellos.

Los zapatos sirena que son ya una revolución

Si ya en varias ocasiones hemos visto como alguna de sus prendas se había agotado, ahora le llega el turno a los zapatos. No es de extrañar que las grandes celebrities también opten por la famosa tienda para hacer gala de sus estilos. Sí, aunque nos llegue a sorprender, también son ellas las que se dejan influenciar por una moda que será muy imitada. Pues algo similar ocurre con los zapatos sirena.

No, en este caso no se los hemos visto a ninguna famosa pero desde luego, han captado la atención de todas las mujeres, o por lo menos la gran mayoría. Se trata de unos zapatos en forma de botín tobillero. Cuentan con ese aspecto que tanto nos gusta y que está a medio camino entre los botines de toda la vida. Cuando miramos para ellos, veremos una gran luz de colores que se irán cambiando según el punto de vista.

Los nuevos zapatos sirena ya se perfilan con uno de los complementos imprescindibles de esta temporada. Zara sabía que el éxito llegaría de nuevo con ellos. ¿Ya tienes los tuyos?.

Esto es gracias a la combinación de lentejuelas que llevan los zapatos sirena. Pero no son unas lentejuelas básicas que todos conocemos sino que se trata de unas maxi-lentejuelas que también apuestan por el brillo y el buen gusto. Cuentan con un fino tacón de 7,2 centímetros, un acabado en punta y una cremallera trasera para que sea mucho más sencillos el ponerlos. Como vemos, son una de las piezas claves de esta temporada y más, que lo serán de cada a las fiestas navideñas.

Unos botines de moda que ya son muchas las ideas para poder combinarlos. Desde las faldas cortas hasta los vestidos o pantalones. Sin duda, todas las opciones son más que válidas para poder lucirlos. Siempre intenta dejar que sean ellos los grandes protagonistas. De este modo, evitarás los colores muy llamativos en las prendas de ropa. ¡Desde luego, la última palabra la tienes siempre tú!.