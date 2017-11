Cada temporada nos asaltan las nuevas tendencias. En ocasiones son algunas que vuelven de antaño, pero en otras, son de lo más curiosas y únicas. Es por ello que hoy hablamos sobre la gran noticia de que los unicornios siempre triunfan en la ropa. Quizás sea porque nos hace volver a nuestra infancia y esos sueños llenos de luz y color.

Estas criaturas mitológicas han llegado para quedarse. Pero no solo en las prendas de moda de los más pequeños de la casa. Sino que en las que ya no lo son tanto, parece que también está de tendencia. Si todavía no tienes alguna prenda que cuenta con un estampado como éste, entonces no debes esperar mucho más tiempo.

En cada una de las tiendas y de las firmas que todos conocemos, siempre nos encontraremos con algún tipo de prenda que lleve este estampado. Parece que los unicornios siempre triunfan en la ropa. No importa sin son prendas superiores o quizás inferiores pero ellos son protagonistas de las mismas. Las llenan de una magia muy especial y es por ello que a todas gusta.

En ocasiones, nos podemos encontrar con algunos unicornios en forma de dibujo animado y en otras, un tanto más real. Todas ellas son siempre sinónimo de buen gusto, por lo que no importará cuál elijamos. Tanto en bodies como en camisetas, estos seres saben bien cómo deleitarnos. Por un lado, es bastante frecuente que tan solo aparezca la cabeza de cada uno. Pero eso no significa que no nos gusten cuando los podemos ver completos.

Las sudaderas y los jerséis también son una buena opción para poder combinar a nuestro gusto. Un gusto donde el color y la fantasía estarán de nuestro lado. Además, como podemos apreciar siempre es bueno elegir esa prenda que no sea demasiado llamativa, si es que nos gustan las cosas sencillas. Encontraremos tan solo algunas prendas con un único unicornio y en otras, habrá una variedad de los mismos.

Eso sí, no solo los unicornio siempre triunfan en la ropa de salir, sino que también lo harán en la de andar por casa. Sí, porque los pijamas largos o cortos siempre están dispuestos a sacarnos una sonrisa. Se puede decir que es toda una locura. No es la primera vez que alguna de las bloggers o instagramers más famosas también lucen prendas como éstas. Las famosas no se han querido perder el lanzamiento de muchas de ellas. Hasta Sara Carbonero ha mostrado alguna imagen en su instagram de una pieza como ésta. ¡Cuando hay una tendencia, se nota!.