Los pendientes, protagonistas de los looks de la primavera española

La primavera ha llegado con fuerza. Aunque quizás el tiempo no siempre acompañe, los looks y la moda sí. Así que no podemos dejarnos llevar por el primero si queremos estar a la última. Si bien las prendas son fundamentales, hoy te hablamos de los complementos. Los pendientes se han convertido en grandes protagonistas.

Lo de grandes, no solo es por la importancia, sino por el tamaño de los mismos. Llegan con fuerza, con muchos detalles y con colores muy variados para poner patas arriba cada uno de nuestros looks. Si todavía no tienes algunos de estos ejemplos, no lo dudes más. Los pendientes son básicos en tu outfit primaveral.

Los pendientes, protagonistas de tus mejores looks

Tienes muchas opciones para poder combinar tus mejores looks. Pero lo cierto es que los pendientes XXL están arrasando. Por un lado, ya que hablamos de la primavera, nada como optar por todos esos pendientes que cuenten con colores muy llamativos y como no, con flores como detalle a destacar.

Esta temporada los pompones y flecos también serán los grandes básicos. Recuerda que al contar con ese tamaño tan exagerado es siempre mejor que no los acompañes de otro complemento como podría ser un collar. Más que nada porque queremos dejar que los pendientes sean los grandes protagonistas y por otro lado, no queremos recargar demasiado nuestro look.

Los abalorios y las grandes piedras se dan la mano para completar unos accesorios como estos. Algo que revolucionan y que ponen en frente a los que cuentan con toques rígidos tanto en dorado como en plateado. Esta primavera es mejor dejar un poco de lado a estos últimos y brindarle más espacio a los anteriores. Quizás porque también las prendas se llenan de diferentes colores y siempre, llamativos.

Cómo combinar los pendientes grandes

Hay que recordar siempre que, en cuestión de moda menos es más. Por esta regla, no debemos recargar nuestro look para poder ir a la última. Cuando hablamos de unos pendientes largos y grandes, es cierto que ellos serán el centro de todas las miradas. Así que, combínalos tanto para el día como para la noche. Opta por prendas sencillas, monocromáticas y que hagan juego con el color de los pendientes.

Si estos cuentan con varias tonalidades o formas diversas, mejor es que tus prendas sean lisas sin grandes estampados. Por lo menos, en la parte superior. Opta también por los escotes así como por los recogidos para poder intensificar su protagonismo. Recuerda que a los rostros ovalados, siempre se verán favorecidos con todo tipo de formas cuando hablamos de pendientes. Los redondos, deben elegir formas de pendientes alargadas. Para los rostros cuadrados siempre es mejor optar por unos diseños que no sean demasiado grandes.