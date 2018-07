Cómo es la remera para viajantes furor en todo el mundo

Si hay una prenda básica y esencial es la remera o camiseta. Sin duda, en época veraniega se verá cada día pero en otras estaciones también. Aunque lógicamente será combinada con otras prendas. Pero en este caso, además de ser básica también es necesaria para poder viajar por todo el mundo.

Sí, aunque no te lo creas, se trata de una camiseta para viajantes. Una manera perfecta para poder comunicarte en diferentes idiomas. Si tenías miedo de viajar alrededor del mundo, porque no dominas las lenguas, ahora ya no será un impedimento, sino todo lo contrario.

Cómo es la remera para viajantes

Siempre se ha dicho que hay maneras y maneras de poder comunicarnos. Pero una de las más esenciales es el mundo de los iconos. Los gestos o los iconos son perfectos para poder ir pidiendo todo lo que necesitamos a cada paso. Así que, en esta ocasión no se iban a quedar atrás.

Se trata de una remera que cuenta con un total de 40 iconos. Aunque te parezcan muchos, son los más necesarios para poder recorrer todos los países que quieras. La camiseta en cuestión se llama IconSpeak y fue creada por unos amigos que se dieron a la aventura y se encontraron con el mismo problema que todos tenemos cuando queremos decir algo, pero no sabemos el idioma del lugar que visitamos.

Iconos de la camiseta para viajar por todo el mundo

Es una camiseta básica como estamos viendo, que la encontrarás en dos colores: blanco y negro. Pero cuenta con la peculiaridad que en lugar de otros dibujos o estampados, ésta tiene unos iconos muy necesarios para poder señalarlos y que la otra persona entienda lo que estamos buscando o necesitamos en ese momento.

Los iconos se pueden usar de manera individual. Por ejemplo, si quieres un lugar donde dormir, señalarás el icono del hotel y te entenderán. Pero si quieres preguntar si el agua de la fuente es potable o no, siempre puedes señalar el icono del grifo y luego, el del pulgar hacia arriba o abajo. De este modo sabremos si el agua está OK o no.

De una manera divertida, podremos ya viajar por todo el mundo, sin necesidad de tener que llevar un diccionario antes de salir. Solo tendremos que intentar saber qué símbolos llevamos en la camiseta y señalarlos. ¡Sin duda, es todo mucho más sencillo de lo que se podía esperar!. Por poco más de 20 euros, esta camiseta puede ser tuya, comprándola vía online.