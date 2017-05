Famosos a los que operarse los dientes les cambió la vida

Morgan Freeman

Morgan Freeman es uno de esos actores cuyas películas tienen mucha personalidad. Y él también, claro. Sabe elegir buen sus papeles. Y no sabemos si es por la edad o qué, pero sus dientes se fueron deteriorando. Hay que tener en cuenta que este hombre es ya mayor. Pero ha sabido arreglarlo. Todavía le queda muchas películas por delante, claro, y necesita estar presentable.

Porque por mucha personalidad que tengas, muchas veces los dientes hacen que la gente se lleve una mala impresión de ti. No es nuestra culpa, pero a veces, la gente se piensa que es porque no los cuidamos. Y no es cierto. Pueden ser razones como la edad o la genética los que afecten a nuestros dientes.