Dulceida marca tendencia con su minifalda arcoiris

Sin duda, Dulceida es una de las ‘influencers’ más conocida. Tanto por sus publicaciones, como por sus consejos y su trabajo en general, la joven se ha hecho un hueco que solo ella puede cubrir. Cada vez que se deja ver, siempre es noticia. En este caso no podía ser menos y gracias a una minifalda arcoiris.

Una prenda que llamó mucho la atención. Aunque no solo por esos colores tan variados y vibrantes, sino por otro detalle que no pasó desapercibido. Como siempre las opiniones así como las críticas no se han hecho esperar. ¡Comprueba por ti mismo de qué estamos hablando!.

La minifalda arcoiris de Dulceida

¿Te pondrías la minifalda arcoiris que lucía Dulceida?. Habrá, seguro, opiniones para todos los gustos. Sin duda, la originalidad está siempre entre los looks de Dulceida. En este caso, la joven viajó hasta Ibiza porque no quería perderse la Mercedes Benz Fashion Week. En ella, las firmas suelen presentar sus colecciones crucero para esta nueva temporada.

Por lo que la moda era la gran protagonista. Aunque en este caso quizás Dulceida robó un poco de protagonismo a la misma. En una de las fiestas, la ‘influencer’ apareció con un look que dejó a todos boquiabiertos. Se trataba de una falda de gran color con efecto holográfico donde las tiras de colores iban componiendo la prenda en cuestión. Pero es que todavía hay más, porque no se trata de una falda cualquiera sino de una que cuenta con una abertura lateral.

Para poder cerrarse, cuenta con una especie de cadenas laterales. Lo que impide la posibilidad de llevar ropa interior. Eso sí, la joven la combinó con un top en color negro. Por este motivo, el gran protagonista de su look era la prenda inferior. Llamó tanto la atención, que rápidamente se convirtió en una de esas prendas más buscadas. ¡Todo el mundo quería saber de dónde venía!.

Dónde comprar la falda de Dulceida

Pues la tenemos más cerca de lo que pensamos. Pero eso sí, hay que ser rápidos porque parece que ya quedan pocas existencias. La minifalda es de Asos, con un diseño de Jaded London. Por si quieres más datos, el precio en cuestión es de 62,99 euros. Cuando hemos comprobado su disponibilidad, ya solamente quedaba en talla S/M. Si vas a la zona ‘Outlet’ de la firma, todavía puedes hacerte con una de las que quedan.

Una vez más, se ha vuelto a conseguir. Hablar de una prenda llevada por una influencer y que se agote en cuestión de horas. Al mismo tiempo, Dulceida también ha tenido que leer diversos comentarios que sus seguidores dejaron en Instagram. Pero parece que ella acepta todas las críticas y siempre se muestra tal y como es.