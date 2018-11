Consejos para elegir los tacones ideales a tus pies

Elegir los tacones no siempre es algo sencillo. Porque en el proceso, tenemos que pensar en numerosos detalles a tener en cuenta. Son diferentes los tacones que tenemos para cada momento, pero también los pies. Por, eso hoy te dejamos con los mejores consejos a tener en cuenta en la elección de los zapatos.

Cuando vamos a elegir los tacones, nos dejamos llevar por esos zapatos que son más bonitos a la vista. Que nos conquistan a la primera de cambio, pero con los que podemos tener bastantes problemas. Porque la comodidad es algo que buscamos así como el no forzar demasiado nuestro cuerpo. ¿Estas preparada para descubrir tus mejores elecciones?.

Elegir los tacones según tus pies

Siempre debemos recordar que la comodidad del cuerpo es vital. Más que nada porque así nos aseguramos de tener siempre la postura correcta y de que los zapatos no serán los que nos agoten. Por ello, debemos elegir siempre una altura de tacón adecuada a la nuestra. Por ejemplo, un tacón que no supera los 5 centímetros, será perfecto para la gran mayoría de las personas. Ya sean más altas o más bajas, porque no crearán ningún tipo de impacto en nuestro cuerpo. Si tienes unas pantorrillas anchas (la zona posterior de la pierna), entonces lo mejor es que elijas botines en lugar de botas y tacones no demasiado finos. Por el contrario si tus pantorrillas son muy estrechas, entonces te quedarán mejor un poco de plataforma o botas que te lleguen hasta la media pierna.

Cómo elegir entre los diferentes tacones