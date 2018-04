Conoce el vestido de Paula Echevarría con el que triunfó en Málaga

Paula Echevarría fue una de las protagonistas del Festival de Cine de Málaga y no precisamente por su trayectoria como actriz, sino por su look tan impresionante. Paula llevó un vestido que dejó a todo el mundo con la boca abierta, y no es pare menos, ¡Es un diseño increíblemente precioso!

Paula optó por un vestido de color negro y corte tipo princesa de la firma Temperley London. Es un diseño muy elegante y clásico, pero el original escote con pedrería de cristal y transparencias hizo que brillara más que ningún otro. Para tener un look completamente perfecto, Paula escogió un semirecogido romántico, algunas joyas de la marca Tous y un maquillaje suave de Lancôme. Ha sido uno de los mejores estilismos de la noche, sin ninguna duda.

El vestido de Paula Echevarría, lo más alejado a su estilo

A pesar de que nos ha encantado el diseño el vestido de Paula Echevarría, no podemos evitar darnos cuenta de cómo está cambiando su estilo la it girl. Siempre la hemos visto con diseños clásicos y muy poco atrevidos, pero desde hace un tiempo, concretamente desde el divorcio con David Bustamante, estamos viendo como la actriz ha ido avanzando y buscando otro estilo diferente al que siempre ha llevado.

A nosotros nos encanta y es que, si todos los diseños que va a llevar a partir de ahora son tan espectaculares, la animamos a hacerlo. Ahora bien, ¿Caerá Paula en lo hortera? Con el paso del tiempo hemos visto transformaciones muy parecidas que han acabado siendo un desastre. ¡Esperemos que este no sea el caso de Paula!

Otras actrices que brillaron en el Festival de Cine de Málaga fueron Ana Garrido, con un diseño de la firma Zuhair Murad, que también jugaba con las transparencias y la pedrería, y Ana Polvorosa, que decidió llevar un look metalizado que recordaba a los diseños de Paco Rabanne, aunque era la misma firma de Paula Echevarría la que firmaba el mono con el que Ana ha acudido al evento. Ana escogió este look juvenil con escote pronunciado para dar énfasis a su juventud y es que si hay algo que no nos gusta es ver a chicas jóvenes vestir como si fuesen casi jubiladas, ¿No es cierto?

Las tres actrices han estado increíbles, aunque no podemos decir lo mismo de todas las famosas que han acudido al festival. Algunas han ido realmente mal vestidas al Festival de Cine de Málaga.