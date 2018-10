Los complementos transparentes se han posicionado como uno de los grandes must de la temporada. Sin duda, la época estival siempre da paso a una gran originalidad en cuestión de accesorios o complementos pero a pesar del paso de los meses, vemos cómo llegan de nuevo con gran éxito y pisando fuerte.

Así que, ya no hay duda. Para un look más original y, de tendencia, no te puedes olvidar de tus complementos transparentes. Porque nos aportan una visión clara donde no tenemos nada que ocultar. Una idea de lo más original y por la que ya apuestan numerosas celebrities.

Complementos transparentes, los cinturones

Si pensábamos que el PVC no pintaba nada en la moda, estábamos totalmente equivocadas. Porque parece que pinta más de lo que podíamos imaginar. Los cinturones siempre son otro de los grandes básicos en nuestro estilo. No siempre vienen de la mano de los pantalones sino que las faldas o los vestidos necesitan de ellos. Ahora no tendremos que pensar en qué color irá perfecto con nuestras prendas, sino que el transparente siempre quedará perfecto con todas y cada una de ellas. Opta por los cinturones anchos cuando los lleves sobre vestidos o túnicas. Mientras que los más estrechos pueden ir decorando algunos pantalones o jeans.

Bolsos transparentes

Aunque para muchas es descubrir su intimidad, los bolsos o carteras transparentes también están siendo de lo más valorados. Por si no quieres dejar al descubierto todo lo que llevas en ellos, hay opciones para todos los gustos. Algunos de los bolsos rígidos, de estilo fiesta o clutch así como de los bandolera, cuentan con una especie de bolsa en si interior. Por lo que no todos los accesorios que llevemos tienen que estar totalmente visibles. ¿No te parece una buena idea?.

Zapatos de princesa

Como no podían ser menos, nuestros pies también han querido estar cubiertos por un estilo totalmente transparente. Quizás porque, por un lado nos recordaba a los dibujos animados de Disney y a las princesas como Cenicienta. Quien contaban con unos zapatos de cristal para su perfecto baile. En este caso, cristal no es pero como si lo fuera. Un calzado que también no deja lugar a la imaginación, porque transparenta todo y más. Pero lo podremos encontrar en varias opciones y esto lo hace todavía más atractivo, si cabe. Desde zapatos de fiesta, hasta de estilo botín o sin tacón, que siempre vienen muy bien para poder descansar los pies durante unas horas. ¿Qué te parece la tendencia de los complementos transparentes?.