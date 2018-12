Cómo combinar correctamente los vaqueros boyfriend

Cuando una moda se presenta en nuestra vida y ya se queda durante varias temporadas, entonces debemos pensar en cómo llevarla. De ahí que los vaqueros boyfriend sean esa prenda que nos aportan un estilo moderno y casual a la par que cómodo. Por ello, es una de las prendas que tienen más éxito.

Si tienes vaqueros boyfriend pero no sabes bien cómo combinarlos de manera correcta, entonces estás en el sitio indicado. Porque te diremos cómo puedes hacer para crear el mejor de los looks. No te pierdas detalle de todo lo que tenemos preparado para ti.

Vaqueros boyfriend con blusas de colores vistosas

Una de las ideas perfectas es llevar este tipo de pantalones con unas blusas que sean llamativas. Más que nada porque así le estaremos dando el toque más sensual y femenino. Hay que decir que los vaqueros boyfriend son de corte masculino, ancho y con una altura media. Lo que se suele sumar algunos detalles descosidos o rotos. Por eso, en la parte superior debemos de añadir todo lo que sea casi contrario. En este caso, las blusas quedan perfectas con los vaqueros por regla general. Así que, en particular, nos dejamos llevar por los colores más vistosos.

Cazadora de cuero y vaqueros para un resultado rockero

Es otra de las ideas que más se verán con este tipo de vaqueros. Como bien sabemos, las prendas dénim admiten todo tipo de ideas. En este caso, nos centramos en otro de los estilos que más de moda están. El rockero se puede crear gracias a un tipo de pantalones como estos y además, una camiseta con pronunciado escote. Un escote al que también le podemos añadir una serie de collares. Terminamos este tipo de look con una cazadora de cuero y unos zapatos deportivos para esa comodidad que siempre buscamos.

¿Prendas elegantes con vaqueros boyfriend?

Pues sí, también es un vaquero que se presta a ser combinado con unas prendas superiores un tanto más elegantes. Es cierto que podemos conseguir un estilo sofisticado con el dénim y en este caso, no iba a ser menos. Por ello, con un pantalón como éste podemos elegir algún tipo de corpiño o bien un top que cuente con escotes strapless o el corazón y donde los encajes o los brillos del tejido sean quienes pongan esa nota sofisticada que tanto perseguimos. Eso sí, debemos terminar el look con unos pantalones de tacón y un bolso de tipo cartera o clutch. Disfrutarás de unos pantalones que puedes ponerte tanto por el día como por la noche.