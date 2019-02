Cómo combinar chaquetas y blazers esta temporada

Las chaquetas y blazers son siempre cruciales en nuestra moda. Porque sabemos que tanto en la primavera y el otoño, e incluso en verano, nos podrán acompañar en cada uno de nuestros looks. Pero si quieres aprovecharlas al máximo, te dejamos con unos consejos básicos para ello.

De este modo podrás combinarlas siempre a la perfección y a la moda, como nos gusta. Si te faltan ideas, aquí te las vamos a mostrar todas, porque no queremos ningún tipo de look aburrido, sino todo lo contrario. Prendas básicas que dan mucho de sí. Si no te lo crees, solo tienes que descubrirlo.

Combina chaquetas y blazers con un cinturón

Una de las ideas que más nos gustan es aprovechar los complementos para combinar y terminar ciertos looks. Por eso para un estilo con toques originales a la par que actuales, nada como llevar una chaqueta o blazer cerrada y con un cinturón por encima. Intenta que el cinturón sea de color básico si la prendas lleva colores llamativos. Por ejemplo, con una blazer en tonos vibrantes, decántate por un complemento en negro. Podrás combinar este estilo con pantalones, shorts o faldas. ¡Quedará más que perfecto!.

Chaquetas oversize

Se están viendo bastante esta última temporada. Las chaquetas amplias o denominadas oversize son siempre una buena opción en nuestro armario. Quedan perfectas con zapatos deportivos, pero también con tacones serán imprescindibles. Para darle más protagonismo, puedes combinarlas con shorts o faldas cortas.

Looks con mucho color

Con la llegada del buen tiempo, siempre necesitamos una dosis de color en nuestros looks. Para ello, nada como apostar por los colores en nuestras chaquetas y blazers. Pero eso sí, si así las eliges, lo mejor es apostar por un color negro, blanco o neutros en la parte interior. Solo así le daremos el equilibrio al look y el protagonismo a nuestra prenda imprescindible. Puedes llevar los zapatos o bien el bolso del mismo color que la chaqueta para seguir apostando por el optimismo en tu estilo.

Chaqueta y pantalón, a juego

Aunque es una de las opciones más clásicas, es también de las más acertadas. No importa la temporada porque siempre tiene su acierto. Eso de combinar tanto la chaqueta como el pantalón es una de las mejores ideas. El mismo color y el mismo estilo que hará que nuestra silueta se estilice. Sobre todo, si usamos tonos básicos. Así que, al mismo tiempo que llevamos unas prendas moda, estamos haciendo que nuestra figura se favorezca. ¡Si es que ya no podemos pedir nada más!.