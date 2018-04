El bolso de Zara más famoso de Instagram ya está disponible

El día 20 de marzo el público habitual de Instagram se volvió completamente loco. Se anunció un bolso de Zara que aún no estaba en tiendas y que tampoco iba a estar próximamente, sino que había que esperar para tenerlo. Este bolso de Zara lo llevaron las chicas de la cuenta The Devils wears Zara, dos mujeres que consiguen llevar las prendas de Zara, como su propio nombre indica, antes que nadie y que consiguen revolucionar las redes sociales.

Se trata de un bolso de bolitas, en este caso 2 bolsos ya que son de colores diferentes, muy propios para la época de primavera. Son de tamaño pequeño y preciosos. Es por eso por lo que han conseguido revolucionar a todas las seguidoras de Zara fácilmente.

Unas semanas después, el día 9 de abril, las chicas decidieron volver a publicar otra fotografía con el bolso de Zara y de nuevo se formó en Instagram. Nadie conseguía saber de dónde habían sacado los bolsos ya que no estaban en la web. La gente no paraba de pedir la referencia del producto, pero ellas no decían ni pío. Preferían mantener el silencio hasta que Zara decidiese sacarlos a la venta. ¿Sería un experimento para saber si funcionarían?

Hay que tener en cuenta que son bolsos bastante especiales y que no todo el mundo estaría dispuesto a llevar. Claro está que ahora sabemos que sí, que todo el mundo llevará este bolso cuando lo consiga ya que el éxito que ha tenido en Instagram ha sido increíble.

El 25 de abril salieron a la venta en la página de Zara, y en tiendas, por un precio de 29,95 euros, que no está nada mal. Eso sí, parece que conseguir este bolso seguirá siendo una tarea complicada ya que hay incluso lista de espera para poder comprarlo. ¿Habíais visto esto con un bolso de menos de 30 euros? Es algo inédito, desde luego.

50K bitch. 💸 Una publicación compartida de The Devils Wear Zara (@thedevilswearzara) el 9 Abr, 2018 a las 2:49 PDT

El bolso se puede comprar, la que tenga suerte, claro está, en dos colores, o bien en negro, un color clásico, o bien en rosa fucsia. Nuestra recomendación es que, si quieres un bolso para todo el año, optes por el negro. Pero si quieres uno para llamar la atención, escoge el rosa, sin ninguna duda.

¿Te has puesto ya en la lista de espera para recibir el nuevo bolso de Zara que ha revolucionado las redes?