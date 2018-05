Así son las gafas “made in Spain” de Kendall Jenner

Kendall Jenner está enamorada de la moda ‘made in Spain’, de eso no tenemos duda, y es que llevamos un tiempo viéndola con diseños españoles que están causando tendencia. Lo último son unas gafas de sol hechas en España que son el deseo del momento y que, por supuesto, están a punto de agotarse. Todo lo que lleva Kendall se agota en muy poco tiempo.

La empresaria ha dejado clarísimo cuáles serán las gafas del verano, muy pequeñas y cuadradas. Ya se acabó la moda de gafas extremadamente grandes, ahora retrocedemos en el tiempo para volver a llevar esas gafas XS que no a todo el mundo favorecen.

Kendall Jenner ha posado estos últimos días con unas gafas de estas características que pertenece a una marca española, concretamente a la firma de Célia Valverde. La joven diseñadora creó su marca hace relativamente poco, en el año 2014, y desde entonces ha tenido bastante éxito. Lo que no sabía era que iba a tener aún más y que iba a agotar existencias de gafas de sol.

loli💥 Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 24 Abr, 2018 a las 10:51 PDT

En estos momentos, Célia ha creado tres modelos de gafas de sol y Kendall ya ha lucido dos, ¿Cuándo la veremos con el tercer par de gafas? Están en su tienda online por un precio de 180 euros, que no está nada mal. Eso sí, las gafas que ya ha usado Kendall están casi agotadas y no sabemos si las volverán a lanzar al mercado al tratarse de una firma pequeña. Así que si quieres unas, corre.

No obstante, muy pronto veremos como el resto de marcas españolas, y no españolas, sacarán al mercado este tipo de gafas de moda para el verano de 2018. La cuestión es, ¿Se hará Kendall Jenner con todas? Parece que es su diseño favorito.

Pero no solo las gafas españolas le apasionan. También le pasa lo mismo con la moda y es que no hace muchos días la vimos luciendo un traje de chaqueta firmado por Carmen March, un diseño español que le encantó a la empresaria e it girl de moda. Lució este traje de chaqueta con una deportivas en un evento de la marca Adidas, y parece que triunfó ya que también está casi agotado. Natural como la vida misma, y como cuando se muestra sin maquillaje.

busy @adidasOriginals Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 6 Abr, 2018 a las 10:58 PDT

No podemos decir que Kendall Jenner no crea tendencias allí por donde pasa. La suerte es que, ahora, está seleccionando a diseñadores españoles para crear esas tendencias.