Botines de terciopelo

Porque para llevar a algún tipo de evento, un tanto formal, no siempre es necesario recurrir a los zapatos de corte salón. También serán los botines quienes nos puedan marcar un antes y un después en nuestro estilo. Tanto es así que no hay nada como el terciopelo para que ponga esa dosis de buen gusto. Eso sí, intenta no ponerlos cuando llueva demasiado.

En este caso nos quedamos con un botín muy cómodo ya que cuenta con un tacón muy bajo pero original. La comodidad es siempre una de las grandes claves para poder lucir las prendas y complementos que más nos gustan. Tanto con una falda como con un pantalón, este tipo de botín te quedará estupendo. Eso sí, por tan solo 39,95 euros, en Zara.