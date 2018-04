Si no quieres quedar embarazada puedes sufrir Tocofobia

Pueden ser muchas las razones por las que una mujer no quiere tener hijos. Sin duda, es una elección personal y cada uno tiene sus motivos. Pero es cierto que también puedes estar sufriendo de Tocofobia y no saberlo. Es por ello que hoy te lo contamos todo con lujo de detalles para que no te quedes con las dudas.

Si padeces Tocofobia, lo sabrás al momento con toda la información que tenemos para ti. Porque las fobias son muy variadas y todas ellas pueden condicionar nuestra vida de una manera fulminante. Es por ello que también existe el miedo al embarazo y sobre todo, al momento del parto. ¡Descubre más sobre esto!.

Qué es la Tocofobia

Es un miedo que te bloquea y te aterra. Un miedo al embarazo y al parto aunque no a tener hijos en sí. Es decir, una mujer puede querer tener hijos pero cuando se entera de que está embarazada le sobreviene este miedo que es irracional. Es por ello que en ocasiones, se les puede pasar por la cabeza el tema del aborto. Pero es que realmente, no pueden superar la fobia que tienen ante los cambios que se avecinan.

Todos sabemos que una fobia puede ser bastante importante en nuestra vida. Siempre desde un aspecto negativo, ya que nos va a condicionar de una manera radical. Es por ello que estas mujeres que sufren de Tocofobia no pueden controlarlo. Un 3% de la población sufre de esta fobia. Algunas de ellas, llegan a obsesionarse de tal manera que evitan a toda costa el quedarse embarazadas.

Causas de la Tocofobia

En ocasiones hay una base o una experiencia anterior que nos hace derivar en este problema. Aunque no siempre es así y la mente nos juega malas pasadas con la obsesión. Por un lado, el pensar en no saber ser una buena madre nos puede condicionar. Otra de las causas viene del miedo al hospital, a las consultas, a los problemas que podrían surgir tras el parto, etc. Muchas mujeres también se preocupan de esos cambios que marcarán su cuerpo, aunque esta causa es en menor medida.

Tratamiento para la Tocofobia

Sin duda, cuando tenemos algún tipo de miedo de este tipo, que se convierte en obsesión, lo mejor es acudir a un especialista. Una terapia es lo que mejor nos va a ayudar para poder solventar el problema. Los psicólogos analizarán tu caso y te dejarán las mejores pautas para poner en práctica. Verás cómo poco a poco, el problema va disminuyendo y podrás hacer realidad tus planes de ser madre.