Cómo cuidar la piel de la cara durante el embarazo

Durante el embarazo es normal que la piel de la cara tienda sufrir de sequedad, acné, manchas y otras imperfecciones debido a los cambios hormonales que alteran las funciones de la piel.

Para mantener la piel de la cara sana durante del embarazo es importante que bebas mucha agua para hidratar la piel y lleves una dieta sana. El agua y las frutas frescas ayudan a purificar tu sistema y tu piel.

Usa un buen limpiador facial, no utilices jabón de tocador porque es muy fuerte para la piel. Limpia la piel de la cara de 2 a 3 veces al día, pero no más para no resecar la piel. Aplícate también un hidratante para mantener la piel suave y flexible.

Pregúntale a tu médico si puedes tomar un suplemento de vitamina B, que se usa en muchos medicamentos para el acné y aclara las imperfecciones.