10 remedios para evitar y tratar las estrías

Ejercicio

Primero te vamos a dar tres consejos para que puedas evitar las estrías. Si no quieres que aparezcan, lo mejor que puedes hacer es hacer todo el ejercicio que puedas. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las veces, las estrías aparecen por un cambio de peso, lo mejor es mantenerse en el peso en el que estamos ahora.

Si por el contrario, crees que han aparecido cuando has subido de peso, tienes que saber que en realidad, las estrías no van a desaparecer si bajas de peso, pero al menos te sentirás mejor contigo misma. Eso ayudará a evitarlas porque no incrementarás de peso. Así que es una buena razón para mantenerse en forma.