Jennifer Strange

El caso de Jennifer Strange fue uno de los que conmocionó a todo el mundo. La joven tenía tan solo 28 años y tres hijos. Ella participó en un concurso donde el premio era una consola Wii. Dicho concurso no era del todo sencillo, a pesar de que a priori pueda parecerlo. Los concursantes tenían que beber grandes cantidades de agua.

Pero no solo eso, sino que no podrían ir al baño. Llegó un momento en el que Jennifer se quejó de un dolor de cabeza. Aunque es cierto que ella continuó bebiendo. Beber mucha agua, en corto período de tiempo y no poder ir al baño, puede provocar la llamada intoxicación por agua. Tan solo cinco horas después, Jennifer fallecía.