El cuerpo humano es algo muy sorprendente. Estamos realizados de forma que parecemos perfectos en fisionomía y en funcionamiento, pero no es así ¿nunca te has preguntado para que le sirven a los hombres sus pezones si no dan de mamar? ¿los lóbulos de las orejas para qué sirven, para fomentar las tiendas de bisutería? Hay zonas del cuerpo que realmente no sirven para nada.

Según la ciencia todo está en el cuerpo por algo. Siempre intentan dar una explicación a cada zona, pero hay áreas de nuestro cuerpo que sobra y punto. Son rasgos o reacciones que a nivel evolutivo ya no necesitamos para nada. Según un doctor hay partes del cuerpo que no usamos para nuestra supervivencia ni para mejorar la salud. Sin ellas podríamos vivir tranquilamente. Te presentamos esas partes del cuerpo que no sirven para nada.