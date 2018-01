Modas estúpidas y pasajeras que todos seguimos alguna vez

Labios gruesos

Las Kardashian son una de las familias más conocidas por todo el mundo. Sus negocios y su vida pública ha hecho que todo el mundo las conozca. Además de ello, también nos han dejado algunas modas estúpidas. Quizás son de lo más recientes pero teníamos que mencionarla. Más que nada porque muchos jóvenes se han lanzado a realizarla.

Se trataba de conseguir unos labios voluminosos. Pero no con productos o labiales, no. Sino mucho peor que eso, ya que se trataba de succionar los labios en un bote o frasco, de manera que te quedaran muy gruesos. Pero lo que no sabían era que para llegar a esto, los vasos sanguíneos se van rompiendo y es algo peligroso a la par que doloroso.