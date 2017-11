Los trastornos obsesivos compulsivos más frecuentes

El trastorno obsesivo compulsivo o también conocido como TOC, es un trastorno caracterizado por los pensamientos reiterados y obsesivos. Las acciones son compulsivas como ordenar, verificar, acumular, limpiar en exceso, etc. Es un trastorno muy extendido a nivel mundial e incluso hay muchas personas que no están diagnosticadas, aunque presenten todos los síntomas.

Si piensas en un trastorno obsesivo compulsivo quizá te venga al recuerdo la imagen del maniático Melvin Udall esquivando el suelo en el film de Mejor imposible (As good as it gets) Esa película es una gran mito en cuanto a este trastorno se refiere. En la actualidad hay una película llamada Toc toc (película española protagonizada por Paco León) que refleja muy bien como es el día a día de una persona con este trastorno. Conoce cuales son los trastornos obsesivos compulsivos más comunes que acechan a la población mundial.