Por qué la selfie diaria está arruinando tu vida

La selfie se ha convertido, tanto en un gesto como en una palabra de moda. Ya todo el mundo sabe bien su significado y lo que conlleva. De ahí que cada día veamos a miles de personas haciéndose una foto de esta manera. Gracias al revuelo causado, hasta la palabra se encuentra en el diccionario de Oxford.

Llegamos a pasar bastante tiempo sacándonos fotos de este tipo y como no, subiéndolas a las redes sociales. Así que, hoy nos preguntamos por qué la selfie estará arruinando nuestra vida. Tenemos algunos de los motivos que debes conocer, antes de que sea demasiado tarde.

La selfie puede arruinar nuestra vida

Muchos pensamos que estamos ante un tipo de foto que no tiene más allá. Pero parece que los psicólogos no opinan lo mismo. Porque en base a una serie de estudios, parece que puede haber un trasfondo que necesitamos conocer. Porque ya ha casos de personas que se han obsesionado con este tema. Es decir, que se sacaban fotos durante varias horas al día. No seguidas, pero al final, invertían más tiempo en este tema que en otros principales. Así es la historia de un joven británico de 19 años. Reconoce que dedicaba más de 10 horas a hacerse fotos. Una obsesión que le llevó a a aislarse y hasta dejar sus estudios.

¿Qué problemas puede acarrear la selfie?

Uno de los principales, ya lo hemos mencionado. La obsesión es algo que puede presentarse en nuestra vida y alterarla. Pero es que además, la selfie también puede traer consigo otros problemas añadidos.

Baja autoestima : Esto es porque cada vez que nos sacamos un selfie, lo vamos a intentar publicar. Cierto es que para ello pueda llevar algunos retoques o quizás, más repeticiones de la misma imagen. Una vez perfecta, la subiremos a las redes sociales. Allí esperamos ansiosos los ‘Likes’ y comentarios de nuestros conocidos. Si no obtienen los esperados, entonces la frustración puede apoderarse de algunas personas.

Alta autoestima : Sí, es el lado inverso, porque si recibimos todos esos comentarios que esperamos, hará que la selfie haya dado sus frutos. ¿En qué nos repercutirá?, en que seguiremos haciéndolas más a menudo.

Falta de confianza: Por todo ello, hay una clara falta de confianza en la persona. Lo que puede generar bastantes problemas. Ya que intentará siempre buscar esas palabras de aliento en sus perfiles.



Cómo saber que somos adictos a los selfies

Pasa más tiempo haciéndote selfies que realizando otras actividades importantes.

que realizando otras actividades importantes. No te imaginas un día sin realizarte una selfie.

Intentas subir este tipo de imágenes para poder olvidarte de algunos problemas que acarreas.

Notas que realmente todo esto tiene desventajas en tu vida y que afecta a algunos otros planos como los familiares, de estudios o amistades.

y que afecta a algunos otros planos como los familiares, de estudios o amistades. Cada publicación te hace sentir mejor, así como esos comentarios positivos o ‘likes’ de tus amigos.

Seguro que muchos os sentís identificados con todo esto. Lo que se puede hacer es intentar ir dejando las tecnologías poco a poco. Invierte tu tiempo en salir, disfrutar o hacer deporte, pero sin móvil. Cada día, un poco y verás como al final, conseguirás superar este mal momento.