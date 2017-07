El teléfono

Si piensas en el inventor del teléfono inmediatamente te viene a la mente Alexander Graham Bell ¿verdad? Pues lo cierto es que se trata de una de esas ideas millonarias que fueron creadas por pobres y robadas. En 2002 por fin se reconoció a Antonio Meucci como el verdadero inventor de esta forma de comunicación que cambió el mundo.

Meucci llegó a presentar una patente para su diseño, pero la salud de su esposa le puso en dificultades económicas para renovar la patente y no pudo hacerlo. Además al no hablar bien inglés no le fue posible buscar ayuda a nivel empresarial. Meucci falleció sin dinero y a día de hoy sigue siendo un gran desconocido para casi todo el mundo.