Parece que la vida le está dando un revés tras otro a Frank Cuesta. No ha querido extenderse demasiado en el tema pero sí ha querido desvelar, que tras su último viaje a África, había traído consigo un ‘animal invasor’. A través de su red social Instagram, ha querido hacerlo público a todos sus seguidores.

Unos seguidores que rápidamente se han volcado con él. Los mensajes de ánimo y de buenas intenciones no se han hecho esperar. Sin duda, es un nuevo mazazo para Frank Cuesta quien lucha desde hace tiempo por liberar a su mujer Yuyee de la cárcel. ¡Parece que los problemas no dejan de aparecer en su vida!.

Frank Cuesta enfermo de malaria

Ha dejado a todos boquiabiertos con esta declaración. Frank Cuesta escribía en su cuenta de Instagram: “Me traje de África un animal invasor, qué putada”. De esta manera, el presentador y amante de los animales confesaba que tras su viaje, había contraído la malaria. Se dice que ésta puede transmitirse a través de la picadura de un mosquito.

Los resultados de los test que se ha hecho, no dejan ningún tipo de duda. Pero lo cierto es que no sería la primera vez. Según apuntan algunas informaciones, ya en el año 2013 se habló de algo parecido. Se asegura que es una enfermedad que se va manifestando de vez en cuando pero que realmente no se puede deshacer uno de ella tan fácilmente.

A pesar de todo ello, no hay que tratarla a la ligera. Más que nada porque es una de esas enfermedades que se ha cobrado con numerosas vidas. Entre los síntomas de la misma pueden estar tanto los vómitos como los dolores de cabeza así como los escalofríos. Quizás a raíz de los mismos, fue cuando el presentador tuvo que ir al médico para poder averiguar qué es lo que le ocurría. Para tranquilizar a todos los seguidores, Frank aseguraba que esta enfermedad se puede curar con poco dinero.

Cuando escuchamos que se cobra numerosas vidas es porque sucede en países donde las medicinas no están al alcance de todos. Al no poder contar con los recursos necesarios, hace que los síntomas vayan en aumento y los enfermos pierdan la vida por la deshidratación así como por las altas fiebres. El presentador asegura que en tan solo unos días, ya volverá a estar totalmente recuperado. Así, nos lo hace saber en el vídeo que ha subido a Youtube. Aún así, esperamos que se mejore totalmente y de una manera tan rápida como afirma.