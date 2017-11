Las fobias sexuales más comunes

Venustrafobia

¿Recuerdas o has visto alguna vez la serie The Big Bang Theory? Si lo has visto no tendrás dudas para poder entender la venustratofobia, pero ¿en qué consiste realmente esta fobia sexual? Esta fobia la padecen los hombres. Les da pánico de hablar con mujeres y si son atractivas la cosa empeora.

Según varios estudios la venustratafobia se origina en una experiencia traumática adquirida cuando se es niño. En teoría, los hombres que lo padecen pueden ser rechazados por la mujer atractiva y eso lo entienden como una verdadera humillación. Lo pasan realmente mal ante esta situación. Les sucede a los hombres con baja autoestima y tímidos.