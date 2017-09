Son varias las diferencias entre iPhone 8 vs iPhone X. Este último ha sido presentado con gran expectación. Cada vez que un lanzamiento tal se acerca, todo el mundo está de lo más impaciente. Claro que en este caso, el precio del dispositivo nos ha dejado a más de uno con la boca abierta. Desde luego, los comentarios no se han hecho esperar.

A parte de ello, si tenemos que mencionar las diferencias entre iPhone 8 vs iPhone X no nos encontraremos con grandes cambios. Sí es cierto que hay unas mejoras bastante notables y que hoy, vamos a comentar. Si has estado ahorrando para poder comprarte el último modelo de móvil, entonces descubre qué será lo que te vayas a llevar.

Diferencias entre iPhone 8 vs iPhone X

En primer lugar hay que decir que el iPhone X cuenta con unos materiales más exclusivos. Es una de las grandes diferencias con respecto a su compañero. Parece ser que el móvil más caro lleva un acero quirúrgico. Esto es que no va a producir ningún tipo de reacción alérgica. Así que ya todo el mundo puede estar tranquilo a la hora de usar un dispositivo como éste.

Precio : El precio del iPhone X está sobre los 1.100 y 1.300 euros. Mientras que el iPhone 8 parte de los 800 y llega a los 1.000 euros cuando hablamos de otras versiones que cuentan con una memoria mucho mayor.

: El precio del iPhone X está sobre los 1.100 y 1.300 euros. Mientras que el iPhone 8 parte de los 800 y llega a los 1.000 euros cuando hablamos de otras versiones que cuentan con una memoria mucho mayor. La pantalla y su diseño : Aquí tenemos las grandes diferencias entre ambos terminales. En el 8 nos encontramos con la pantalla Full HD , mientras que en el X su resolución nos lleva a hablar de 2.436 por 1.125 píxeles. Además, nos encontraremos con una mejor calidad de imagen para poder reproducir las de HDR. Con respecto al tamaño, hay que decir que la pantalla del X es de 5,8 pulgadas y la del 8, de 5,5.

: Aquí tenemos las grandes diferencias entre ambos terminales. En el 8 nos encontramos con la , mientras que en el X su resolución nos lleva a hablar de 2.436 por 1.125 píxeles. Además, nos encontraremos con una mejor calidad de imagen para poder reproducir las de HDR. Con respecto al tamaño, hay que decir que la pantalla del X es de 5,8 pulgadas y la del 8, de 5,5. Botón de inicio : Hasta el momento, el botón de inicio era uno de los puntos clave en todo dispositivo que se preciara. Pero ya no. En el modelo X llega el reconocimiento facial , del que tanto se ha hablado estos últimos días. Un escáner del rostro que para ello utiliza la cámara frontal. Mientras que los modelos del iPhone 8 contaban con el lector de huellas.

: Hasta el momento, el botón de inicio era uno de los puntos clave en todo dispositivo que se preciara. Pero ya no. En el modelo X llega el , del que tanto se ha hablado estos últimos días. Un escáner del rostro que para ello utiliza la cámara frontal. Mientras que los modelos del iPhone 8 contaban con el lector de huellas. Procesador : Se dice que el procesador también es superior en el modelo X. Se trata del llamado A11 Bionic. Aunque muchos otros aseguran que no es mucho más potente que en la versión 8.

: Se dice que el procesador también es superior en el modelo X. Se trata del llamado A11 Bionic. Aunque muchos otros aseguran que no es mucho más potente que en la versión 8. Cámara dual: De nuevo, este estilo de cámara hace que el modelo X sea un poco superior al 8. Gracias a ella, contaremos con más estabilidad óptica y también, luminosidad.

Tal y como vemos, siempre hay ciertas diferencias que son más notables que otras. Claro que si se trata de un nuevo modelo de dispositivo móvil y con precio mayor, estaba claro que cambiarían varias cosas. Una de las más significativas está en el software.