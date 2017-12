Descargas eléctricas

Hay algunos testimonios que indican cómo las descargas eléctricas han sido uno de los tratamientos empleados para poder curar la homosexualidad. Según parece, algunos de los pacientes fueron llevados a citas médicas sin saber a lo que se exponían. Una de las opiniones, narra como el médico le pidió que se sentara y se relajara para poder comenzar con la terapia.

Pero eso no era todo. Ya que además, el paciente lejos de poder relajarse no sabía lo que le esperaba. El siguiente paso era pensar o visualizar imágenes de las relaciones que tenía con su pareja. Justo en ese momento, notó como le llegaba un dolor bastante fuerte de la parte de las muñecas. Eran unas descargas eléctricas. Pero que no solo eran cuestión de un día sino que la terapia tenía que ser repetida en más ocasiones.