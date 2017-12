Opinión de la camarera

Son muchos los lugares que ya se toman un poco a broma ciertas críticas. Claro que otros, todavía no entienden el porqué de estos mensajes. Lo cierto es que cuando vamos a un restaurante a comer y luego, queremos dejar una crítica o simplemente un comentario hay que tener en cuenta algunos aspectos básicos y desde luego si la camarera tiene o no tatuajes, quizás no lo sea.

Lógicamente es un opinión de lo más subjetiva. No sabemos el tipo de tatuaje que realmente llevaba la muchacha, aunque no importa. Es su piel y su gusto, lo que realmente tiene que destacar es lo que hemos vivido allí con la comida o la relación de amabilidad. Parece que en este caso no se respeta nada de eso. Bastante curioso, la verdad.