Actores espectaculares interpretando a los villanos más malos del mundo

Toda buena película es la suma de buenas partes: guion, producción, efectos, dirección y, por supuesto, actuación. Aunque la mayoría ame al héroe, y pase el film en suspenso para verlo triunfar, esto solo es posible si se cuenta con un antagonista de fondo. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los villanos más malos del mundo del cine?

Pero no, no te hablamos de que sean malvados. Literalmente nos referimos a los más malos, es decir, los de peor calidad. Aunque han existido interpretaciones inolvidables como la de Heath Ledger encarnando al eterno enemigo de Batman “El Guasón”; no todas han sido tan buenas. En algunos casos, a pesar de contar con grandes actores, el resultado ha sido deprimente. Acompáñanos a recordar algunos de estos.