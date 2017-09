Fotos que muestran la transformación de Megan Fox con el pasar de los años

No es un secreto para nadie que la famosa actriz Megan Fox siempre ha dado mucho de qué hablar en Hollywood. ¿Y cómo no? si tiene un hermoso cabello negro, intensos ojos azules, pómulos muy marcados, y una excelente figura luego de haber tenido 3 embarazos. Estos motivos han hecho que la actriz siempre esté situada entre las más hermosas.

Esta hermosa actriz logró obtener su fama en Hollywood no sólo por su físico, sino también por haber participado en Transformers. Aunque muchos no lo sepan, a pesar de que Megan Fox actualmente es una de las celebridades más sexys del momento, esta actriz no siempre tuvo ese físico, y eso es lo que te revelaremos a continuación.