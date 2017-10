Todos sabemos que últimamente Alba Carrillo está en boca de todos. Tras haber protagonizado diversos episodios con el padre de su hijo así como con su ex-marido, Alba sigue siendo uno de los personajes más polémicos. Su paso por el concurso de “Supervivientes” volvió a abrir viejas heridas, que quizás ya estaban cicatrizando.

A ello se le sumó la figura de su madre y, quiera o no, nuevos frentes se le fueron abriendo. Tanto es así que son muchos los que están totalmente en desacuerdo con Alba Carillo. Hay muchos rostros famosos que ya optan por decir que no la pueden ni ver. ¡Hoy te contamos todos los que no quieren ni escuchar hablar de la modelo!.

Teresa Bueyes y Alba Carrillo

Teresa es denominada como la abogada de los famosos. Pero parece que a finales de verano, se dio cuenta de algo importante. No quería que su imagen saliera perjudicada por los problemas de Alba Carrillo. Así que, ha decidido dejar de representarla. Ella prefiere estar a un lado porque todo lo que rodea a Alba lo resume a modo de tsunami. Aunque Teresa también concluye que es una chica maravillosa.

Jordi González

El famoso presentador también dejó caer su opinión sobre la modelo. Aunque no dio el dato directamente, es decir, no pronunció el nombre y apellidos, sí que se supo rápidamente de quien estaba hablando. Lo que piensa de ella, Jordi lo viene a resumir de la siguiente manera: “No la soporto”. Sin duda, una opinión bastante concisa.

Feliciano López

Su ex-marido también es otra de las personas que tampoco ha salido muy bien parada. Aunque es cierto que no es frecuente que dé su opinión, las redes sociales pueden estar ahí para delatarlos. En este caso, quizás la paciencia llega a un punto en el que tiene que explotar por alguna vía. Instagram parece la más adecuada. En ella, el tenista ha escrito cosas como éstas: “Personas tóxicas. Mienten y ocultan y asumen el papel de víctimas”. ¿Serán palabras dedicadas a su ex, Alba Carrillo.

Carmen Lomana

Carmen Lomana también ha expresado su opinión acerca de Alba Carrillo. Sin duda, mucho más sutil pero las palabras son las palabras. En este caso vino a decir que es una chica muy mona físicamente, pero que los hechos la delatan. Así que al igual que Jordi González ha comentado que no le gusta. Tampoco entiende las palabras y lo que Alba ha contado contra su ex-marido.

Además de todo ello, también ha tenido problemas con compañeras de programa como Ylenia. Comentarios desafortunados la han engarzado en una guerra de la que no siempre es sencillo salir. Al igual que otro encontronazo con Alessandro Lequio en el programa de la mañana. ¡Si es que cuando sale de una, se mete en otra!.