El caso de Tamara Gorro y Ezequiel Garay con la gestación subrogada

Han pasado varios meses desde que Tamara Gorro y Ezequiel Garay anunciaron a través de las redes sociales que tendrían un segundo hijo. La noticia había sorprendido a muchas personas, porque la pareja ya tenía una hija, Shalia. Debido a los problemas reproductivos de Tamara, la pequeña fue concebida través de la gestación subrogada.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay habían probado la reproducción asistida y . Cualquiera hubiese perdido la esperanza, pero la pareja se mantuvo firme porque sabían que necesitaban una sola oportunidad… y la consiguieron. Ambos lograron vivir el sueño de tener su primer hijo, pero el camino estuvo lleno de adversidades.

La alegría de su primer embarazo también coincidió con la trágica perdida de Antonio, uno de los mayores apoyos para la colaboradora de Telecinco. “Antonio llevaba a mi lado quince años, se convirtió en el padre que yo nunca tuve. Estoy convencida de que éste bebé me lo ha mandado él” confesó Tamara en el programa “Sábado Deluxe”.

El calvario de Tamara Gorro y Ezequiel Garay

Para realizar la gestación subrogada, Tamara Gorro y Ezequiel Garay tuvieron que viajar hasta Los Ángeles, Estados Unidos. Cuando se estaba preparando para la transferencia de embriones, la colaboradora de Telecinco se enteró de la muerte de quien era como su figura paterna. Y para colmo, ellos habían hablado dos días antes.

“Pocos días antes de la transferencia de embriones, murió mi mejor amigo y fue terrible” aseguró la colaboradora. Esto fue un golpe duro para Tamara Gorro y Ezequiel Garay, pero ambos sabían que no podían rendirse. Su amiga María fue quien la animó al sentarla y decirle: “Si no lo haces por ti, hazlo por Antonio, eres una valiente”.

Gorro también explicó que el médico le había recomendado no mantener sexo durante dos meses, algo que afectó la relación entre Tamara Gorro y Ezequiel Garay. El futbolista confesó que no lo llevaba muy bien: “Mi embarazo no es de alto riesgo, pero me han dicho que hay un problema ahí y que evite excitarme y mantener relaciones”.

Aparte, Tamara aprovechó la oportunidad para demostrar su apoyo otra vez a todas las mujeres y parejas que se encuentran en una situación similar a la de ella. También anunció, como ya lo ha hecho antes, que el dinero recaudado en la entrevista estaría destinado para una pareja que necesite un tratamiento de reproducción asistida.

Así fue como Tamara anunció las buenas nuevas

La ex concursante de “Mujeres y hombres y viceversa” reveló la gran noticia a través de las redes sociales, anunciando que acababa de cumplir uno de sus grandes sueños y que estaba embarazada de un mes. Así fue cómo Tamara Gorro y Ezequiel Garay nos enseñaron que todo en ésta vida es posible, siempre y cuando mantengamos la fe.