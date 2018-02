El Caballero oscuro

Son muchas las versiones que nos hemos encontrado de los superhéroes de todos los tiempos. Pero con Batman sí lo tenemos muy claro. Si bien “Batman Begins” fue todo un gran éxito, la segunda parte no se quedó atrás. Quizás mucha gente ya no la esperaba así después de la primera, pero lo consiguió. Revolucionó la taquilla y como no, también la crítica. Corría el año 2008 cuando salió a la luz esta parte del film.

Bajo la dirección de Christopher Nolan, de nuevo Batman regresaba para hacer lo que mejor sabía hacer: Luchar contra el crimen. Cuenta con todas esas pinceladas que siempre gustan, desde donde la acción y el drama se combinan de la mejor manera posible. De ahí que contara con varios de los premios más importantes. ¡No era para menos!.