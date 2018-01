Halle Berry

Una de las actrices que sí parece que cuenta con el secreto de la eterna juventud es Halle Berry. Cada aparición pública nos da buena prueba de ello. A sus casi 52 años, cuenta con una figura envidiable y como no, una piel más que perfecta. Ni los embarazos han cambiado su cuerpo, sino que hasta parece que lo han mejorado, si era posible.

Halley siempre ha sido una de las mujeres más deseadas y no es para menos. Pero claro, todo proceso conlleva un seguimiento y una vida de cuidados. En este caso, hemos sabido que no hay un día en el que no haga más de 45 minutos de ejercicio. Además, los zumos de frutas naturales y olvidarse de la comida rápida son sus otros secretos.