La reina Letizia bronceada vuelve “al cole” repitiendo

La reina Letizia ha regresado a las labores luego de sus vacaciones, pero no ha regresado cualquiera, ha regresado la reina Letizia bronceada. Aunque el cambio de color fue muy leve, se puede apreciar a la reina, con un ligero bronceado, el cual le permite lucir radiante, con las prendas que decida colocarse. Muchos se sorprenderán de que la reina no haya buscado un bronceado más pronunciado. La razón de esto, es que ella misma ha declarado, en diferentes convenciones contra el cáncer de piel, que no es muy amiga del sol.

la reina Letizia, bronceada repitiendo vestido

Todas las chicas tienen un vestido favorito. Ese, el que saben que les queda perfecto y las hace sentir cómodas, seguras y bellas. La Reina Consorte de España, la reina Letizia, no se escapa de tener un especial gusto por algunas prendas, lo notamos cuando la vemos usarlas en repetidas ocasiones. En esta oportunidad, una Letizia bronceada, lució un hermoso vestido de la casa alemana de moda de lujo, Hugo Boss. Sin duda, este vestido se proyecta como uno de sus favoritos, ya que la caída y el diseño que tiene, le sienta muy bien a la piel de la Letizia bronceada.

El vestido que la reina Letizia bronceada utilizó para asistir a las audiencias que tenía en el palacio de la Zarzuela, está valorado en 259 euros. Este vestido de Hugo Boss tiene un estampado de rayas verticales, las cuales son grises. El entalle en la cintura y una falda acampanada le da una suave caída, al igual que la delicada tela, le brinda suavidad y ligereza, a los movimientos de una Letizia bronceada.

La reina utilizaría este hermoso vestido hace dos años. En esa ocasión, estaba llegando a México a realizar una visita de Estado. Sin embargo, a pesar de lucir tan bien este vestido, lo mantuvo encerrado en su armario, lejos de la vista de los fotógrafos, por mucho tiempo. Así que por lo que podemos ver, solamente a la Letizia bronceada le gusta usar prendas ligeras y delicadas como esta.

Regresan los zapatos favoritos de la reina Letizia bronceada

Nos pasa mucho que compramos una prenda de ropa, generalmente zapatos, y no dejamos de usarlos por meses. Es como si mágicamente esos zapatos nuevos, combinaran con todos los outfit que tengamos. Esto le pasaba a Letizia hace unos años. Los zapatos que fueron los elegidos por la reina, eran unos zapatos de charol, color nude, de Magrit. Estos zapatos, por dos años seguidos, salían en todas las fotos en la que veíamos a la reina. Sin embargo, un día simplemente desaparecieron. Pero la reina Letizia bronceada los ha regresado a la vida, y seguro llegaron para quedarse.