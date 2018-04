Rachel Weisz espera su primer hijo con Daniel Craig

La actriz Rachel Weisz ha confirmado su embarazo. Después de tantas suposiciones y tanto silencio por parte de la pareja formada por Rachel Weisz y Daniel Craig, han decidido anunciarlo públicamente. Están esperando un hijo y están muy contentos por ello. Es más, ella misma ha sido la encargada de revelar esta noticia a los medios de comunicación.

La novedad no es que esté embarazada ya que vivimos muchos embarazos de famosas a lo largo del año, sino que está embarazada a sus 48 años. Nada más y nada menos. Estas fueron las palabras de Rachel: “Vamos a tener un pequeño humano. Estamos ansiosos por conocerlo. Es todo un misterio”.

No es la primera vez que Rachel es madre. Hace 11 años dio a luz a Henry, cuando mantenía una relación con el director Darren Aronofsky. Asimismo, Daniel fue padre hace ya 25 años junto a la actriz Fiona Loudon. Ambos saben cómo es la tarea de ser padres, lo que no saben es cómo será estando juntos. Este será el primero, y posiblemente el último, heredero de la pareja.

Ambos actores siempre se han mantenido al margen de la prensa rosa y han intentado llevar su relación en la intimidad. Es por eso por lo que apenas se ha sabido nada de ellos, excepto que cuando se conocieron se enamoraron perdidamente. Rachel Weisz y Daniel Craig comenzaron su relación en el año 2010 después de compartir el set en Detrás de las paredes. Desde entonces fueron inseparables.

Un año después, en el 2011, decidieron organizar una boda secreta de la que nos enteramos mucho después. Según Rachel, se casó en secreto porque su vida privada es muy importante para ella. No obstante, ha querido compartir este momento de felicidad con todo el mundo y es que pocas cosas hay más bonitas que ser madre y traer una nueva vida al mundo.

Eso sí, la noticia es muy reciente ya que lleva muy poco tiempo de embarazo. Es por eso mismo por lo que aún no hemos podido saber si será un niño o una niña. Ellos tampoco lo saben, claro está, y no tenemos demasiado en claro que vayan a anunciar el sexo del bebé antes de tenerlo. La pareja de tortolitos ha dicho lo siguiente: “Es un gran misterio, no podemos esperar más para verlo o verla”. ¿Terminarán desvelando el sexo del bebé? Hagan sus apuestas. Nosotros creemos que es una de las cosas que se guardarán hasta su nacimiento.