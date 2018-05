Quién es Jesús Collado, el nuevo Míster España 2018

Ya tenemos nuevo Míster España 2018. El joven Jesús Collado, natural de Valladolid, ha sido escogido como Míster Internacional España 2018 en una gala que se ha celebrado en Los Realejos, en la isla de Tenerife. El joven tiene 25 años y es un chico muy estudioso, además de guapo, ya que ha acabado sus estudios universitarios en Magisterio de Primaria con la especialidad de Educación Física e Inglés. Todo un cerebrito, como se suele decir.

Pero no es todo. Actualmente, Jesús Collado está opositando para la Policía Nacional ya que uno de sus sueños es proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley. ¿Qué más sabemos de él, además de que es muy guapo?

Sabemos que le encanta cuidar su cuerpo. Es un hombre muy coqueto y por ello siempre saca un hueco para ir al gimnasio y mantenerse en forma. ¡Esos músculos hay que cuidarlos! Además, el nuevo Míster España 2018 también ha asegurado que cuida mucho de su alimentación. No se lleva cualquier cosa a la boca.

Jesús Collado también ha comentado que está soltero. Está tan centrado en su carrera profesional que aún no ha encontrado a la chica perfecta con la que poder compartir todos su méritos. Eso sí, también ha afirmado que ha tenido dos relaciones serias en toda su vida y que una de las veces él fue el que tuvo la culpa de todo. Jesús Collado fue infiel.

Esta es una situación que no le gustaría volver a vivir, según dice él, pero, si no quieres vivirla, ¿Por qué lo haces? No es que a él le pusieran los cuernos, no, sino que los puso él.

También sabemos que a Míster España 2018 le gusta mucho la fiesta y estar con sus amigos, quizá de ahí vino la infidelidad. Asimismo, parece que uno de sus mejores amigos es Fernando Espinar, concursante del programa de Gran Hermano 17. Es un chico joven y guapo al que le gusta salir de fiesta. Nada nuevo, ¿No crees?

También hay que destacar que tiene un gran tatuaje en la espalda que representa a su abuelo. Al parecer, Jesús Collado es un chico muy familiar y tenía que representar a su abuelo en algún lugar. El joven afirma que siempre va con él y que siente que es un gran apoyo.

Ahora bien, también nos ha parecido un poco extraño que con tremendo tatuaje ganase la edición de 2018 de Míster España. ¿No es un poco extraño? Sea como sea, ya tenemos al nuevo guapo de España. ¿Qué te parece a ti? ¿Le hubieses dado el premio? La cosa estaba muy reñida pero, al final, fue él el escogido.