Jaimie Alexander

La actriz Jaimie Alexander es una de las que aparecen cuando buscamos los peores vestidos. Lástima, porque ella siempre intenta lucir una imagen actual y muy personal. Pero en este caso, quizás no le hizo justicia el traje elegido para pisar la alfombra roja. Un vestido largo y negro, que podría ser perfecto para un evento de estas características.

Pero no quedó como podíamos esperar. Más que nada porque las transparencias no siempre son las idóneas para llevar. Sí es cierto que la moda así nos las muestra en numerosas prendas pero en este caso se mostraba más de lo esperado. Algo que hacía que el traje no tuviera un adjetivo calificativo posible. ¿Qué te parece a ti?.