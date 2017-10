¿Quiénes ocuparon el corazón de Busta antes de Paula Echevarría?

La relación entre el cantante David Bustamante y la actriz Paula Echevarría pareció durar toda una vida. Luego de 11 años de matrimonio y el nacimiento de su hija Daniela, los dos artistas decidieron ir por caminos separados. Pero muy pocos sabían que hubo algunas mujeres que ocuparon el corazón de Busta antes de Paula Echevarría.

Sí, así como lo leyeron. David Bustamante había tenido otras relaciones sentimentales con diferentes mujeres antes de su largo matrimonio con Paula Echevarría; y aquí les hablaremos un poco de las parejas pasadas del cantante español, aunque parezca que aquellas fueron hace muchos siglos.

El corazón de Busta en “Operación Triunfo”

Todo el mundo recuerda la participación de David Bustamante en la primera edición del concurso televisivo “Operación Triunfo”, en donde el cantante quedó en tercer lugar. Ese fue el inicio de la exitosa carrera que ha tenido Busta a través de los años. Y fue en dicho programa donde el español conoció a una de sus primeras parejas en el mundo del espectáculo.

Luego de 15 años de haberse transmitido la primera edición de dicho concurso, se reveló en “OT: El Reencuentro” que Busta había mantenido una relación sentimental con otra de las concursantes del programa, la catalana Gisela Lladó, cosa que fue había sido un rumor por más de 10 años. Lastimosamente, la relación no duró más de unos meses, debido a la complicada agenda que las dos estrellas en ascenso tenían. Pero esta no es la única de las mujeres que ocuparon el corazón de Busta antes de Paula Echevarría.

La Noche de Fiesta que duró muy poco

Poco después de terminar su relación con la cantante Gisela, David Bustamante se encontró con una modelo llamada Begoña Alonso, mientras ambos se encontraban en el programa televisivo “Noche de Fiesta” de José Luis Moreno, a finales del 2002. El cántabro decidió iniciar su relación con la modelo en ese momento. Incluso fueron fotografiados juntos en casa de los padres del cantante en San Vicente de Barquera. Pero la fiesta no duró toda la noche.

El romance no duró más de un par de meses, ya que Busta anunció la ruptura con la modelo en abril de 2003. Luego de eso, la española decidió demandar a su ex pareja, alegando que existieron lesiones, amenazas e insultos por parte del cantante durante su relación. Sin embargo, por suerte para Busta, el caso falló en contra de la modelo, ya que no hubo evidencias concretas y las declaraciones fueron inconsistentes. Este fue el final de las mujeres que ocuparon el corazón de Busta antes de Paula Echevarría, ya que en 2006, el cantante inició su relación con la actriz.