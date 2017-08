Parejas de famosos que se separaron y hoy están juntos de nuevo

Suelen decir que en lo que respecta al amor “segundas partes nunca fueron buenas”, ¿pero es siempre así? ¿No puede funcionar? Nuestras estrellas y celebrities nos demuestran que no, que a veces se puede romper una relación de forma precipitada, sin haber cerrado ese capítulo y al cabo de un tiempo repensárselo y que funcione a la perfección. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo puede funcionar algo que falló anteriormente? Dicen que las personas no cambiamos, pero eso no tiene por qué afectar a una relación que no ha funcionado en el pasado. Algo tan simple como reencontrarse con alguien del pasado en otro momento vital distinto puede llegar a significar un cambio abismal en la relación con esa persona. ¿Vosotros creéis en las segundas oportunidades? A continuación, 7 parejas de famosos que sí lo han hecho.

Anterior

Siguiente Meg Ryan y John Mellencamp El músico y la popular actriz de Hollywood no es que hayan dado dos oportunidades a su historia de amor, es que se han dado tres. Su relación empezaba por primera vez en 2011 y estuvieron juntos tres años, para romper en 2014. Año en el que enseguida se daban una segunda oportunidad que tampoco funcionaría por una modelo de la que se encaprichó el cantante. El crooner llegó a afirmar en una entrevista sentirse muy odiado por Meg, pero ahí tenemos a la sabiduría popular que nos recuerda del amor al odio hay un solo paso. Que por lo visto John y Meg han dado varias veces de un lado al otro. Y ahora, tres años después de su última ruptura, han retomado su relación de nuevo. Esperemos que esta ya les funcione y no rompan de nuevo para probar más tarde, por cuarta vez. Anterior

Siguiente