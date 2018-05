Una de las noticias más importantes del momento es por qué el padre de Meghan Markle no estará en la boda de su hija. La polémica ha salido a la luz en los últimos días dada la gran importancia y repercusión que ha suscitado. El padre de Meghan Markle sufrió un infarto hace unas semanas, aunque se conoce que no fue ese el motivo por el cual no va a acudir a una celebración tan importante. La boda de Meghan Markle con el príncipe Harry de Inglaterra es uno de los momentos más importantes del país, al cual no va asistirá el padre de la futura princesa.

Según cuentan fuentes cercanas a la familia, el infarto no es motivo para que no asista a la boda de Meghan, ya que los doctores le habían dado consentimiento para poder viajar en avión. Se dice que él mismo tomó esa decisión, debido a unas fotos que habían salido a la luz hacía unas semanas atrás. En esas imágenes se le veía solo en un cibercafé mirando las fotos de su hija, una imagen que tuvo gran repercusión en las redes ya que tuvo muchas personas apoyándole.

Una imagen que se volvió viral es la razón por la que no acuda a la boda, ya que no quiere herir la imagen de la corona. La fotografía había sido un montaje por parte de una empresa de paparazzi, que publicó las fotos. Según la familia, no quiere acudir para así no causar daño a su hija ni a la corona, una actitud que muchos no apoyan ya que tiene el derecho de acudir a la boda. Una de las uniones más esperadas de Inglaterra y que se ve ensombrecida por la polémica en estas últimas semanas.

El padre, que estaba implicado en la imagen falsa que se había hecho viral, se siente muy arrepentido de haber cometido ese error. El hombre no buscaba problemas con la casa real, iba a llevar a su hija al altar, que ahora va a recaer en su madre. Alguna de las informaciones que se habían dado por parte de la casa real explicaban como la joven Meghan Markle estaba muy contenta de tener a sus padres en la boca, algo que ya no va a ser posible.

En este encuentro iba a ser la primera vez que la familia de Megan se encontraba con los reyes de Inglaterra, un momento muy importante para la pareja que ahora se ve nublado por la acción de su padre y su decisión de no acudir a la boca. Según se cuenta el padre se habría encontrado esta semana con la reina, el duque de Edimburgo y Carlos de Inglaterra con los cuales habría tenido una entrevista formal.