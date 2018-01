Entrevista a las Chicas del Cable

Una de las grandes series de esta última temporada ha sido, “Las chicas del cable”. Una serie española que puedes ver en Netflix. Pues bien, las protagonistas también pisaron el plató de Pablo Motos para disfrutar de una agradable velada. Pero más lejos de la realidad, todo cambió con las preguntas que Pablo comenzó a hacerles a cada una.

Una de las preguntas que les hizo fue si sabían o no bailar reggaeton. Porque, según Pablo, las mujeres se dividían entre las que sí sabían y las que no. Claro que Maggie Civantos le respondió que no era cuestión de géneros. Motos siguió a lo suyo con una nueva pregunta sobre con qué actor rodarían una película con escenas de cama.