El secreto de belleza de la Reina Letizia y otras celebridades, ya no es tan secreto. Aunque lo intenten, suelen salir a la luz esos pequeños trucos que usan para estar siempre radiantes. Aunque no te lo creas, pasan muchas horas rodeadas de estilistas y meditando sobre sus looks antes de hacer sus apariciones públicas.

Eso sí, cuando sucede, están siempre muy radiantes. Pero claro, entrados ya en plena época casi invernal, lucir unas piernas o un cuerpo muy bronceado se hace un tanto raro. Quizás para los demás mortales pero ellas tienen el privilegio de contar con ciertos trucos de belleza. Aunque hoy, tú también los tendrás. ¡Prepárate y descúbrelo!.

Secreto de belleza de la Reina Letizia

Algunos de los trucos de las famosas son impensables para nosotras. Pero afortunadamente, no todos. En este caso, descubrimos porqué la reina ha llevado estos últimos días un bronceado más que envidiable. No es que ella lo haya descubierto, sino que para pioneras ya tenemos a otros de los grandes nombres del mundo celebrity.

Tanto Rihanna como Anne Hathaway o Paula Echevarría se han decantado por ello. Se trata de las llamadas medias de bote. Sí, un nombre un tanto raro pero ahora entenderás el concepto. Se trata de una loción corporal que se va extendiendo por todo el cuerpo como una crema típica. Pero lo mejor de todo es que cuenta con varios tonos. Así, podrás elegir el que más se ajuste a tu color de piel.

Qué son y para qué sirven las medias de bote

Una vez que lo hayas repartido bien, verás cómo las partículas hacen que la luz refleje, con un efecto tal como si lleváramos medias. La naturalidad y el brillo serán la clave de una crema como ésta. Una forma de seguir luciendo nuestras piernas y un ligero bronceado, sea la época del año que sea. Claro que si piensas en el frío, las famosas quizás piensan de otra manera.

No porque no lo tengan sino que para ellas es un método revolucionario. Cuando posan en un photocall, al llevar medias éstas pueden hacer que en conjunto con el flash, las imágenes no salgan del todo bien. Sabemos que cualquier tipo de reflejo puede dañar la instantánea. Así es que, al hablar de un producto en crema, ya no tendremos ese problema de “interferencias” a la hora de hacernos las fotos.

No solo es el secreto de belleza de la Reina Letizia, sino que las demás celebrities en las alfombras rojas o en sus conciertos, ya suelen usar este nuevo reclamo. Quizás ahora tengamos que fijarnos un poco más en detalles como éste. Porque cuando están tan radiantes, siempre es porque cuentan con algunos trucos tras de sí.