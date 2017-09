10 peliculones que no ganaron el Oscar

Los premios de la academia son quizá la estatuilla más deseada en el mundo cinematográfico. Las películas que son muy bien realizadas, obtienen el premio de la academia. Mientras las películas que no son dignas de admirar, ni llegan a las nominaciones. Es por eso que toda superproducción espera ser premiada con estas estatuillas. Sin embargo, algunas películas no ganaron el Oscar, aunque hayan sido muy esperadas y aclamadas.

En este artículo te presentaremos algunas películas que todos recuerdan con cariño, pero que sorprendentemente no ganaron el Oscar. Algunas fueron nominadas, pero fueron opacadas en ese momento, por películas que muchos, actualmente, ni recuerdan. No importa, sabemos que en nuestros corazones estas películas siempre estarán.

Amélie

Al enterarnos que esta dulce película francesa fue una de aquellas que no ganaron el Oscar, se nos rompe el corazón. Amélie, la cual fue interpretada por la actriz Audrey Tautou, nos promete cambiar nuestra vida. Y si has visto la película, y la dejaste entrar a tu corazón, seguramente te cambió, y te permitió abrirte a un mundo de emociones completamente nuevo.

Esta película es una de las que no ganaron el Oscar, pero sí se ganó muchas nominaciones, entre ellas, está la Mejor película de habla no inglesa, el Mejor Guión Original, la Mejor Fotografía, dirección artística y sonido. Por lo tanto, no entendemos cómo teniendo tantas nominaciones, no pudo obtener ni una sola estatuilla.

Apocalypse Now

La sensación que tenemos cuando dos grandes películas se enfrentan por la estatuilla es realmente conflictiva. Muchas veces conocemos lo bien hecha que está una película, pero sabemos que en la otra, los actores llevan las películas a otro nivel. Este fue el caso de Kramer vs. Kramer y Apocalypse Now.

En 1979, fue el año en la que Apocalypse Now, se convirtiese en una de las películas que no ganaron el Oscar. Fue una de las genialidades que dirigió y produjo Francis Ford Coppola, el cual se basó en El corazón de las tinieblas, una famosa novela, para realizarla.

E.T.

E.T, definitivamente era una de las películas que no ganaron el Oscar a Mejor Película. Esto es realmente triste, pues la competencia que tenía esta película era “Gandhi”, la cual sin duda merecía llevarse una estatuilla. Sin embargo, dejó esta joya del mundo cinematográfico, sin la oportunidad de ser formalmente reconocida.

Lo bueno de la historia de esta película publicada en el año 1982, es que no se quedó sin estatuillas. Estuvo nominada a nueve categorías de los premios de la academia, de los cuales perdió 5 oportunidades, pero ganó 4 estatuillas del Oscar. Así que esta es una de las películas, que aunque no ganaron el Oscar más esperado, fue muy bien galardonada.

Blancanieves y los siete enanitos

Esta es la primera película de princesas que pudimos apreciar. Blancanieves y los siete enanitos, ha llegado a ser una película de referencia cuando de éxitos e innovaciones se habla. Como fue el primer largometraje de Disney, todos esperaríamos que esta película hubiese ganado un Oscar, pero lamentablemente, pertenece a la colección de grandes películas que no ganaron el Oscar.

La razón, quizá sea que cuando salió al público, aún no existía la categoría adecuada para otorgarle un premio. La categoría de Mejor Película de Animación comenzó en el año 2001, cuando ya era muy tarde para Blancanieves. Ahora, seguro te preguntarás qué le ganó a Blancanieves y los siete enanitos, la respuesta es ‘’La vida de Émile Zola”, sí, lo sabemos, una película que ni conoces.

Citizen Kane

Este es otro triste caso en el que la película realmente buena no se lleva la estatuilla. Quizá siempre los segundos lugares son mejores. Ya no comprendemos cómo funcionan las cosas, pues a pesar de que fue nominada a nueve categorías de los premios de la academia, se llevó únicamente, el premio al Mejor Guión Original.

Es una de las películas que a pesar de su histórico éxito, no se ganaron el Oscar. Pero no importa, nosotros seguiremos admirándola y recordándola, por la evolución que representó para la historia del cine. Orson Welles y su dirección, producción, actuación y escritura, no quedarán en el olvido.

Goodfellas

Esta no es la típica película que te puedes esperar de unos mafiosos. Nos cuenta más la historia de un chico rebelde siendo joven, queriendo evadir las normas, que una organización perfectamente estructurada para realizar actividades criminales. Esta película estrenada 1990, y dirigida por Martin Scorsese, es una de las más exitosas del mundo cinematográfico.

Esta película estuvo cerca de ser la ganadora del Oscar, pero este premio le fue arrebatado por Dance With Wolves, lo cual nos hace dudar de la crítica de los jueces de la academia. Sin embargo, Joe Pesci logró alzarse con el premio al Mejor Actor de Reparto en esa ocasión.

The Shawshank redemption

Esta es una de las películas más conmovedoras de la historia del cine. Tanto así que posee un puntaje de 9,2 y el primer puesto en la lista IMDb. Y es que la actuación de Morgan Freeman y Tim Robbins, le otorga la fama y admiración que todos manifestamos.

Al parecer, en su año de estreno, no llegaron a pensar que esta película se convertiría en un clásico, llegando a ser la producción cinematográfica con el mejor puntaje en conocidos rankings mundiales. Es una de las películas que, aunque contó en su momento con 7 nominaciones, no ganaron el Oscar.

Breakfast at Tiffany’s

Aquí podemos ver a una de las mejores actrices de su época, interpretar uno de los papeles que la llevó a la fama. Audrey Hepburn interpretó el papel de Holly Golighty en “Desayuno con Diamantes”. Es una de las comedias románticas más recordada y querida por los que aprecian el buen cine.

Esta película que salió en 1961, y fue dirigida por Blake Edwards, no se alzó con la estatuilla mayor, pero no se fue de la ceremonia con las manos vacías. El Oscar de Mejor Banda Sonora en película no musical fue otorgado a esta exquisita joya del cine. Además, la canción “’Moon river”, también le otorgó un galardón a la película.

Cantando bajo la lluvia

Esta película llegó a la fama principalmente por sus geniales escenas de bailes. Nadie olvida a Gene Kelly bailando bajo la lluvia, mientras canta alegremente su canción. Lamentablemente es una de las películas que no ganaron el Oscar, aunque su éxito en taquilla durante su año de estreno definitivamente es incomparable.

Es una de las películas que aunque no ganaron el Oscar, ha sido muy bien galardonada en otros aspectos. Por ejemplo, es considerada como el mejor musical del cine estadounidense. Quedará en la consciencia de los jueces de la academia, que ni siquiera hubiese estado nominada como Mejor Película. Y que aunque haya sido nominada a Mejor Banda Sonora en filme Musical, no haya ganado esa estatuilla.

Psycho: Entre los filmes de Hitchcock que no ganaron el Oscar

Esta es otra de las obras de arte del genial Alfred Hitchock, y como podrás apreciar, al verlo en este artículo, una de las obras de arte que no ganaron el Oscar. Es una película basada en la novela homónima, escrita por Robert Bloch. Y lo más sorprendente es que esta novela, fue inspirada en los crímenes que un asesino en serie realizó.

Pero por un buen trasfondo que tuviese, Psycho es una de las películas que no ganó el Oscar. Aunque por lo menos fue nominada en varias categorías. Janet Leigh tuvo la oportunidad de ganar el Oscar a Mejor Actriz Secundaria, así como la película tuvo la oportunidad de ganar el Oscar por Mejor Fotografía, Dirección Artística y Mejor Director.