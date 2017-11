Niñas Disney que hoy son polémicas adultas

Todo lo que toca Disney lo convierte en oro. Desde sus primeras películas, personajes, etc ha tenido un gran triunfo. Se ha convertido en la banda sonora de nuestras vidas. Es difícil que en una familia no se vea algo relacionado con Disney. Sería algo bastante raro que una persona no conociera a Mickey, Pluto, Daisy, Dumbo, Pinocho, etc ¡todos hemos crecido con Disney! ¡seguro que si!

Esta gran familia Disney lanzó el canal Disney Channel. Se convirtió en una de las canteras de estrellas juveniles con arrolladoras carreras ¡seguro conoces la cadena de televisión! ¡hace las delicias de los más pequeños sin lugar a dudas! Por esta cadena ha pasado Britney Spears, David Henrie, Ryan Gsoling, Selena Gómez, etc. Muchos otros han salido, pero han quedado muy pronto en el olvido.Te hacemos un repaso de las estrellas más conocidas de Disney. Tenían una carrera prometedora, pero en la actualidad todas estas chicas son tema de polémicas.