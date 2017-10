MYHYV es un programa con muchos seguidores, pero con muchos detractores. Los seguidores son adolescentes que se ven reflejados en esas historias que nadie se las cree. Los detractores son los que dicen que este programa no aporta nada a la juventud. Es una mala influencia donde se ensalza la incultura, el chonismo y la bajero.

Está claro que un programa de cultura no es. Siempre se dice que las personas que concursan (tanto como tronistas como los pretendientes) son personas incultas, que casi no tienen estudios. Los libros no son el fuerte de los protagonistas. Curiosamente algunos colaboradores de MYHYV si tienen estudios ¡te puedes sorprender!