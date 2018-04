Los motivos por los que Adrián Rodríguez y María Lapiedra abandonaron Supervivientes

El reality de Supervivientes es de los más duros y es que estar en una isla asilados y sin comida no es agradable. Aún así, los concursantes saben muy bien a lo que se enfrentan y lo aceptan para llevarse un suculento premio a casa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, aunque creen que están preparados para vivir la experiencia, no todas las personas son válidas para estar dentro de la isla. ¿Qué pasa con ese tipo de concursantes? Que terminan abandonado.

Esto es precisamente lo que ha pasado con dos de los concursantes de la nueva edición de Supervivientes, Adrián Rodríguez y María Lapiedra. Ninguno de los dos ha aguantado la presión de la isla ni del concurso y han decidido decir adiós al reality. Pero, ¿Cuáles son realmente los motivos por los que han abandonado?

En el caso de Adrián, el actor dejó caer en varias ocasiones que él necesitaba mucho más para poder seguir en el programa. No estaba acostumbrado a comer tan poco ni a estar tan alejado de su familia. Todo le estaba afectando y no rendía de igual manera en el concurso. Es por eso mismo por lo que decidió marcharse con apenas una semana y media de concurso. Esto, claro está, le trajo algunas consecuencias. La cadena de televisión le exige ahora una gran suma de dinero por haber abandonado el programa y no haber cumplido con el contrato.

Otra de las concursantes que ha abandonado de forma voluntaria la isla de los Supervivientes es María Lapiedra. La ex actriz porno entró decidida a ganar. Incluso ideó una estrategia para comunicarse con los programas de televisión basada en símbolos. Pero parece que todo se quedó en una anécdota ya que María, poco tiempo después que Adrián, también decidió marcharse.

¿Por qué se fue de Honduras María Lapiedra? Confesó que echaba mucho de menos a su familia y que necesitaba estar con ellos. También le preocupaba que Gustavo, su pareja, estuviese con otra persona. Es por eso mismo por lo que decidió abandonar Supervivientes. Desde entonces, pocas veces la hemos visto por los platós, muchas menos de las esperadas.

Ambos se enfrentan a esta cuantiosa multa de la que ya hemos hablando y, además, tampoco percibirán el sueldo que tenían estipulado. La cadena les pone un mínimo de tres semanas para poder empezar a cobrar, y no lo han cumplido. Esto significa que no han ganado nada con el reality, sino que han perdido.