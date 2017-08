Los secretos del pacto de separación entre Bustamante y Paula

El pacto de separación entre Bustamante y Paula ya es un secreto a voces. Una de las parejas más estables, dentro de nuestro panorama nacional, ponía punto y final a su relación. Sin duda, aunque siempre los rumores habían estado muy cerca de los dos, siempre se apresuraban a negarlo con nuevas imágenes o con amplias sonrisas en sus rostros.

En esta ocasión, parecía que la cosa era totalmente diferente. La pareja puso tierra de por medio hasta que llegó la comunión de su hija. Ahí, todos los fans estaban expectantes de una reconciliación pero no fue así. A pesar de que parece que se llevan muy bien, sale a la luz un pacto de separación entre Bustamante y Paula firmado del 2013. ¡Entérate de todo!.

Pacto de separación entre Bustamante y Paula

Algunos lo han entendido como que desde hace algunos años ya el matrimonio estaba en la cuerda floja. Aunque otros, simplemente le han dado la visión de intentar proteger la intimidad de la familia. Sea como fuere se habla de un pacto de separación entre Bustamante y Paula Echevarría, desde hace unos cuatro años atrás. En dicho pacto se establecer una serie de normas en caso de que la separación llegue a sus vidas, como así ha sido.

En primer lugar se habla de su hija. Dónde viviría, de las visitas y como no, de la custodia de la pequeña. Además de este punto, también firmaron el no hacer ningún tipo de declaración pública. Sino, tendrían que abonar una cantidad que se sitúa entre los 100.000 euros. Solamente se podría emitir un comunicado o declaración si ambos están de acuerdo y de manera conjunta. Si es así, ya no habría multa de por medio a pagar.

Claro que ese dinero iría a una cuenta destinada a su hija. Parece que tampoco pueden hablar de este tema de la separación a terceras personas. Solamente lo hablarán entre ellos dos y en conjunto, tienen qué decidir lo que harán de cara a la vida pública. Aunque todos sabemos que ya hacen vidas por separado, bien es cierto que el comunicado oficial no ha llegado todavía. Quizás porque consideran que no es necesario o porque estarían dejando pasar un poco más de tiempo. Sea como fuere, son muchos los fans que todavía albergan esperanzas en una pareja que ha estado junta mucho tiempo y que parecían tan felices.